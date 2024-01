Marvel-Stars sind zurück: "Thunderbolts" kommt schon 2025!

Marvel-Fans dürfen sich auf ein baldiges Wiedersehen freuen. 2019 standen alle Zeichen auf Abschied, als die wohl größte Phase der Superhelden-Reihe mit "Avengers: Endgame" abschloss. Doch damit sollte es erst so richtig losgehen. Die Geschichten der beliebten Helden wurden weitererzählt und es kamen neue hinzu. Und nun geht endlich ein Film in Produktion, der die Rückkehr einiger Stars der "Avengers"-Ära verspricht.

Bereits 2022 kündigten die Marvel-Produzenten den Film "Thunderbolts" auf der D23-Expo an. Viel verraten wollten sie nicht, aber dafür ist mittlerweile bekannt, welche Stars wieder mit dabei sind. Wie Entertainment Tonight berichtet, dürfen sich "Avengers"-Fans auf Sebastian Stan (41) freuen, der ein weiteres Mal Bucky Barnes alias Winter Soldier spielen wird. Außerdem bekommt auch Florence Pugh (28) erneut einen Auftritt. Nach "Black Widow" und "Hawkeye" wird sie ein drittes Mal in die Rolle von Yelena Belova schlüpfen – der Schwester von Scarlett Johanssons (39) Rolle Natasha Romanoff. Da die Premiere für Juli 2025 angesetzt ist, lässt der Drehstart sicher nicht mehr lange auf sich warten.

Relativ frisch im MCU ist Hollywoodstar Harrison Ford (81). 2025 ist er in "Thunderbolts" und "Captain America: New World Order" zweimal auf der Leinwand zu sehen. Er verkörpert den Charakter Thaddeus "Thunderbolt" Ross. "Alle anderen scheinen eine tolle Zeit zu haben. Ich sehe all diese großartigen Schauspieler, die sich amüsieren", hatte Harrison sich gegenüber The Hollywood Reporter gefreut.

Landmark Media Press and Picture Anthony Makie und Sebastian Stan in "The Falcon and the Winter Soldier"

Landmark Media Press and Picture Florence Pugh als Yelena Belova in "Black Widow", 2020

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

