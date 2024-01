Mit Cora: Dschungelcamp-Produktion beruft Krisensitzung ein!

Sie sorgt für Stress. Cora Schumachers (47) freiwilliger Exit ist rund eine Woche her – seitdem liefert die Ex von Ralf Schumacher (48) eine Schlagzeile nach der anderen: Die einstige Rennfahrerin und ihre Dschungelbegleitung hatten sich in die Haare bekommen. Die Blondine soll sogar seine Heimreise gefordert haben. Die Macher der Show scheinen nun genug von dem Drama um Cora zu haben und wollen ein Machtwort sprechen!

Bild berichtet, dass es am Montag und Dienstag vor Ort zu Gesprächen zwischen der 47-Jährigen und den Chefs der Dschungelcamp-Produktion gekommen sein soll. Im Hotel, in dem sich Cora und die anderen aufhalten, soll eine angespannte Stimmung herrschen. Die Sicherheitsleute sollen Cora im Visier haben und auf alles gefasst sein.

Via Instagram veröffentlichte das OnlyFans-Model ein Statement. Sie verriet, dass es zwischen ihr und ihrem Kumpel zu "Diskussionen" gekommen sei. "Ich denke, wir zwei brauchen gerade einfach etwas emotionalen Abstand und ich denke, dass es uns beiden guttut", erklärte Cora ihren Fans.

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

