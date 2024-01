Nach Fehlgeburt: Ist Fiona Erdmann bereit für weiteres Kind?

Fiona Erdmann (35) hat eine schwere Zeit hinter sich. Die Ex-GNTM-Kandidatin hat kürzlich eine Fehlgeburt erlitten und musste im Anschluss wegen ihres hohen Blutverlustes operiert werden. Bereits zum zweiten Mal hat dieser Schicksalsschlag das Model ereilt. Gemeinsam mit Partner Moe und den Kids Leo und Neyla erholt sie sich jetzt von dem Schock. Kann Fiona sich auch nach diesen negativen Erfahrungen noch eine weitere Schwangerschaft vorstellen?

Auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" hat sie im Gespräch mit Promiflash über ihre Zukunftspläne gesprochen. Vorerst sitzt Fiona die Trauer wohl noch in den Knochen. "Das muss man auch erst einmal alles verarbeiten", erklärt die Influencerin. Ihren Fokus lege sie jetzt auf sich selbst: "Es geht erst einmal darum, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und seine Stärke zu finden." Im Moment hat sie den Kopf für solche Entscheidungen wohl nicht frei.

Ausschließen möchte sie die Möglichkeit jedoch nicht. Was sie aus bisherigen Rückschlägen in ihrem Leben gelernt habe, sei, den Blick stets nach vorne zu richten. "Ich bin positiv und schaue auch immer positiv in die Zukunft", betont die zweifache Mutter.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

ActionPress / AEDT Fiona Erdmann beim Event von Schwarzkopf

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, ihr Partner Moe und ihre beiden Kids

