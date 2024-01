Nach ihrer Fehlgeburt: Fiona Erdmann musste operiert werden

Fiona Erdmann (35) muss schlimmes durchstehen. Zusammen mit ihrem Partner Moe hat die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin zwei Kinder. Im Netz gewährt das Model seinen Fans regelmäßig süße Einblicke in sein Familienleben. Doch aktuell durchlebt die Influencerin schreckliche Zeiten: Denn sie erlitt erneut eine Fehlgeburt. Trotz ihres Verlustes versuchte Fiona positiv zu bleiben. Doch nun musste sie ins Krankenhaus und operiert werden...

Wie die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story berichtet, musste sie wegen Wehen ins Krankenhaus. Das Problem daran: Fiona verlor sehr viel Blut. Dazu meldete sie sich schließlich mit einem Update: "Nach einigen Stunden haben die Ärzte dann entschieden, dass es zu viel [Blut] ist und ich habe auch ein paar Blackouts gehabt." Sie habe die OP gut überstanden und sei erleichtert, dass sie jetzt einen Strich unter die Sache machen könne – die vergangenen Wochen hätten sie schwer belastet. "Solche Situationen kann man sich nicht aussuchen. [...] Ich lasse meine Trauer zu und sage mir, dass es okay ist, auch mal nicht stark zu sein", schreibt sie in ihrer Story dazu.

Fiona und ihr Partner Moe halten aktuell mehr denn je zusammen. "Uns geht es soweit gut! Wir haben diese Situation akzeptiert und kommen damit klar", hatte die Bloggerin ihrer Community nach ihrer Fehlgeburt versichert.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

