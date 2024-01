Was sagen die Fans zu Heinz Hoenigs abruptem Dschungel-Aus?

Wie stehen die Fans dazu? Heinz Hoenig (72) war vor fast zwei Wochen in den australischen Busch gezogen, um sich den Herausforderungen im Dschungelcamp zu stellen. Doch nun wurde bekannt, dass der Camp-Älteste das Camp verlassen musste. Das Ärzte-Team hatte sich entschieden, den Schauspieler vorsorglich zurück in die Zivilisation zu bringen. Doch was halten die Zuschauer von Heinz' plötzlichem Dschungel-Exit?

Unter dem Exit-Post, der auf dem offiziellen Instagram-Account der Show veröffentlicht wurde, finden sich viele anerkennende Kommentare. "Er hat meinen größten Respekt, sehr gut unterhalten und vor allem durchgehalten", drückt Reality-TV-Star Serkan Yavuz (30) Heinz gegenüber seine Achtung aus. "Nein, wie schade. Heinz so eine sympathische und tolle Seele. Er war mein Favorit", äußert sich ein weiterer Zuschauer betroffen. "Respekt an Heinz! Es waren tolle Momente!", meldet sich ein weiterer Fan des Schauspielers.

Nachdem der "7 Zwerge"-Darsteller bisher für jede Dschungelprüfung gesperrt worden war, stellte er sich am Montagabend zum ersten Mal einer Essensprüfung. Während sich Mitstreiter Mike Heiter (31) übergeben musste, haute Heinz sein Larven-Eis ohne mit der Wimper zu zucken weg. "Heinz, die Maschine!", lobte ein Zuschauer seine Performance auf X.

Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Heinz Hoenig, Fabio Knez und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de