Bauchfreier Blazer: Dakota Johnson beweist Modebewusstsein!

Sie ist ein richtiger Hingucker! Dakota Johnson (34) erlangte durch ihre Rolle in der Filmreihe Fifty Shades of Grey weltweiten Erfolg und begeisterte die Zuschauer mit ihrer schauspielerischen Leistung. Aber auch fernab der internationalen Kinoleinwände glänzt die US-Amerikanerin stets durch ihre stilvollen Outfits auf dem Red Carpet. So auch jetzt – Dakota beweist mit einem eleganten, bauchfreien Look ihr Modebewusstsein!

Auf einem Event für ihren neuen Film "Madame Web" lässt sich die Schauspielerin von den Kameras auf dem roten Teppich ablichten. Dabei posiert sie selbstbewusst in einem dunklen Zweiteiler, bestehend aus einem kurzen Blazer und Bleistiftrock mit dazu passenden Heels. Und mit der Wahl ihres Outfits macht die 34-Jährige eine besonders gute Figur – Dakota lässt nämlich einen Hauch ihres trainierten Bauches zum Vorschein kommen.

Dass sie auch ganz anders auf dem Red Carpet kann, bewies die Partnerin von Chris Martin (46) erst zuletzt: Bei der Premiere von "The Disappearance of Shere Hite" im vergangenen Jahr tauchte die Schauspielerin in einem überraschend legeren Jeans-Look auf. Dazu kombinierte sie eine grobe schwarze Lederjacke und ein enges dunkles Oberteil.

Dakota Johnson, Schauspielerin

Dakota Johnson, Schauspielerin

Dakota Johnson, Schauspielerin

