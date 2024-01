Giulia Siegels Freund Ludwig wünscht sich, dass sie abnimmt

Er stellt Forderungen an seine Partnerin. Giulia Siegel (49) und Ludwig Heer (42) sind seit rund sieben Jahren ein Paar. Ihre Beziehung wurde bereits auf die Probe gestellt: Die Tochter von Ralph Siegel (78) und der Koch nahmen an der V.I.P.-Version von Temptation Island teil. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten verließen sie die Show als Paar. Doch jetzt hat der Gastronom was zu meckern: Ludwig möchte, dass Giulia abnimmt.

Auf einem Event am Wochenende verriet die Münchnerin im Interview mit RTL, dass sie acht Kilo zugenommen habe, was sie schleunigst ändern wolle. Ihr Lebensgefährte scheint die Gewichtszunahme seiner Liebsten ebenfalls kritisch anzusehen. "Ich mag es selber nicht so gerne und Ludwig sagt auch: 'Schatz, ein bisserl was kannst du schon wieder abnehmen'", plauderte Giulia aus. Ludwigs Aussagen findet die 49-Jährige nicht weiter schlimm: "Er hat ja recht. Ich sehe mich ja selber im Spiegel und merke einfach auch, ich werde jetzt 50 dieses Jahr, [...] am Bauch ist so ein bisschen Speck und dann muss man den einziehen, das kommt halt einfach mit dem Alter."

Bei den beiden scheint Harmonie zu herrschen. Im vergangenen Oktober hatte Giulia verraten, dass sie und Ludwig ein besonderes Verhältnis haben. "Wir haben keine offene Beziehung, wir glauben aber beide nicht an die lebenslange Monogamie", erklärte sie RTL. Die zwei wollen sich "einander Freiheiten in ihrer Partnerschaft" erlauben.

Getty Images Giulia Siegel im Oktober 2023

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, 2023

Steffi Adam / Future Image Giulia Siegel und Ludwig Heer im Oktober 2021

