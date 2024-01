Kommen sich Mike und Leyla heute im Dschungel etwa näher?

Bahnt sich nun etwas zwischen den beiden an? Im Dschungelcamp war Leyla Lahouar (27) bisher unfreiwillig in das Drama zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) verwickelt. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit warf Leyla sogar Illoyalität vor, da sie angeblich mit dem Hottie flirten würde. Könnte an Kims Vermutung nun doch etwas dran sein? Leyla freut sich auf die freie Bahn bei Mike!

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Dschungelcamps gibt ein Trailer vielversprechende Einblicke in den heutigen Abend. Leyla und Mike laufen eng aneinander gekuschelt und Arm in Arm durch den australischen Busch und haben jeden Grund zur Freude. "Ich hatte heute nicht nur einen schönen Brief, sondern fast zwei, weil sein Freund, der liebe Eugen eine sehr nette Botschaft hinterlassen hat. 'PS: Go for it', also er hat die Genehmigung bekommen", freut sich die Beauty. Ist das nun etwa der Freifahrtschein für eine Dschungel-Romanze zwischen Leyla und Mike?

In dem Brief an Mike schrieb sein guter Kumpel Eugen, dass er kein Problem damit habe, wenn die Love Island-Bekanntheit und Leyla sich besser kennenlernen würden – denn eigentlich wollte Mike sich an einen Bro-Code halten. Vor einiger Zeit hatten Eugen und Leyla nämlich Kontakt miteinander, was einem Flirt bis dato im Weg stand.

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung bei ihrem Gespräch

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

