Nach Dschungel-Exit: Heinz Hoenig fällt Annika in die Arme

Er kann sie endlich wieder in die Arme schließen! Zurzeit versammeln sich wieder allerlei deutsche Stars und Sternchen im Dschungelcamp. Unter den Kandidaten ist in diesem Jahr auch Heinz Hoenig (72). Vor allem in den letzten Tagen blühte der Schauspieler auf und durfte sogar zu einer Dschungelprüfung antreten. Doch dann der Schock: RTL verkündete gestern, dass Heinz die Show auf ärztliches Anraten hin verlassen musste. Nun folgt jedoch das große Wiedersehen: Heinz darf seine Frau Annika endlich wieder in die Arme schließen!

Wie ein kurzer Clip zeigt, den die Liebste des "Das Boot"-Stars auf Instagram postet, ist das erste Aufeinandertreffen sehr emotional. In dem Video ist zu sehen, wie das Ehepaar sich in die Arme fällt. Dabei kann sich Heinz nicht mehr zurückhalten: Ihm kullern dicke Tränen über seine Wangen, während er seiner Herzdame einige Küsse auf den Mund drückt. "Ich liebe dich. Ist das schön, hier zu sein", schwärmt der Dschungelcamper.

Zuvor verkündete RTL in einer Pressemitteilung, dass der Filmstar das Camp aus medizinischen Gründen verlassen musste. "Der Dschungel ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen", hieß es in dem Statement. Ihm gehe es jedoch gut und er sei nun bei seiner Familie.

Heinz Hoenig und Dr. Bob im Dschungelcamp

Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

