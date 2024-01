Plant Molly-Mae Hague nach Bambi schon Baby Nummer zwei?

Molly-Mae Hague (24) ist stolze Mama. Mit ihrem Partner, dem Boxer Tommy Fury, hatte die Influencerin vor knapp einem Jahr zum ersten Mal ein Baby bekommen. Für ihre Tochter Bambi feierte das Love Island-Paar kürzlich erst eine extravagante Geburtstagsparty. Gibt es für die Kleine vielleicht bald noch einen Bruder oder eine Schwester? So denkt Molly-Mae aktuell über das Thema Nachwuchs...

Die Influencerin gibt zu: Sie hätte gerne noch ein weiteres Baby, wenn es so "herauskäme", wie ihre Tochter Bambi jetzt ist. "Die Vorteile überwiegen in diesem Stadium bei weitem die Nachteile. Das hier ist Mutterschaft, so habe ich mir das vorgestellt", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Die Frage, ob ein weiteres Baby in Planung sei, verneint Molly jedoch prompt. "Nein, danke, noch nicht, ich möchte erst einmal die Zeit mit meinem Mädchen genießen", stellt sie klar.

Bevor es irgendwann vielleicht doch so weit ist, sollen bei dem Reality-TV-Star erst mal die Hochzeitsglocken läuten. Sie und Tommy sind seit dem Sommer des vergangenen Jahres verlobt. "Ich glaube, wir haben jetzt eine ungefähre Vorstellung", berichtet Molly fröhlich über die Hochzeitsplanung.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Februar 2023

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

