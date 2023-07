Urlaubsstimmung: Roxy Horner zeigt ihren Babybauch im Bikini

Roxy Horner (32) genießt die letzten Monate ihrer Schwangerschaft! Vor ein paar Wochen verkündete das Model im Netz, dass sie und Jack Whitehall (34) ihren ersten Nachwuchs erwarten. Die beiden sind seit 2020 ein Paar. Inzwischen ist sie schon im letzten Trimester und voller Vorfreude auf die Geburt ihres Töchterleins. Doch vor den Strapazen des Schwangerschaftsendspurts gönnt sich Roxy nun Urlaub – und präsentiert ihren Babybauch.

Aktuell befindet sich die Partnerin des Schauspielers mit ihren Freundinnen auf ihrer Babymoon-Reise, also dem letzten Urlaub vor der Entbindung, auf der griechischen Insel Mykonos. Dort fühlt sie sich offenbar richtig wohl: Auf Instagram posiert Roxy jetzt im silberfarbenen XXS-Bikini und bringt so ihre große Babykugel perfekt zur Geltung. "Sieben Monate, in denen du wächst", schreibt sie stolz unter die heißen Schnappschüsse auf dem Balkon ihres Fünf-Sterne-Luxushotels.

Bei Roxys Fans kommen die Babybauchfotos im winzigen Zweiteiler jedenfalls super an. "Du siehst so unglaublich aus! Die Schwangerschaft steht dir", schwärmt ein User. "Du rockst diesen Bikini immer noch!" und "Du siehst schwanger so fabelhaft aus", stimmen ihm weitere zu.

Anzeige

Instagram / roxyhorner Roxy Horner, Juli 2023 auf Mykonos

Anzeige

Getty Images Jack Whitehall und Roxy Horner im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / roxyhorner Roxy Horner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de