Süße Liebeserklärung: Claudia Schiffers Sohn hat Geburtstag

Sie lässt ihn hochleben! Claudia Schiffer (53) ist seit mehr als 20 Jahren mit dem Regisseur Matthew Vaughn (52) verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die sie jedoch bisher größtenteils aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben. Doch nach Tochter Clementine (19) wagte zuletzt auch Caspar, der Sohn des Supermodels, den Schritt in das Rampenlicht. Für ihn stand jetzt ein ganz besonderer Tag bevor: Er ist 21 Jahre alt geworden. Anlässlich dessen teilt Claudia nun eine rührende Liebeserklärung an Caspar!

Auf einem der Schnappschüsse sitzt der Model-Spross entspannt in einem Sessel und schaut verträumt in die Kamera. Auf den anderen posiert er in einen langen schwarzen Mantel gekuschelt und mit schwarzer Schiebermütze in der freien Natur. Dabei hat er lässig eine Zigarette im Mundwinkel. Dass er die Modelambitionen von seiner Mutter geerbt hat, ist kaum zu übersehen. "Er ist der süßeste, fürsorglichste, frechste, klügste, cleverste, humorvollste, wohlerzogenste und sportlichste. Du bist der perfekte englische Gentleman. Mama und Papa sind stolz auf dich", schwärmt die Schauspielerin.

Die Fans sind von dem seltenen Anblick ihres Sohnes ganz begeistert. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare. "Suchst du noch eine Schwiegertochter?", möchte eine Followerin wissen, während ein anderer Fan Caspars Eltern lobt: "Gut gemacht, Mom und Dad." Und ein weiterer Nutzer schwärmt: "Oh mein Gott, er ist nicht nur ein Gentleman, er ist auch noch wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag."

Getty Images Matthew Vaughn und Claudia Schiffer im Jahr 2021

Getty Images Claudia Schiffer im Dezember 2021 in London

Getty Images Claudia Schiffer mit ihrer Katze Chip

