Erster Blick auf Tom Hollands neues Spider-Man-Kostüm

Tom Holland (29) hat den Fans einen aufregenden Einblick in sein neues Spider-Man-Kostüm für den kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day" gewährt. In einem kurzen Teaser, der am 1. August auf Instagram veröffentlicht wurde, trat der Schauspieler erstmals in dem neuen Outfit vor die Kamera. Mit einem verschmitzten Lächeln und der Frage "Are you ready?" richtete er sich direkt an die Zuschauer. Die Dreharbeiten zum vierten Teil der beliebten Superhelden-Reihe haben bereits begonnen, und erste Action-Szenen werden laut Berichten in Glasgow gedreht, bevor die Produktion in den britischen Pinewood Studios fortgesetzt wird. Der Film soll am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen.

Das neue Kostüm von Spider-Man, das im Teaser zu sehen war, hat die Fans bereits in helle Aufregung versetzt. Mit seinem leuchtenden Rot und den erhabenen schwarzen Netzlinien erinnert es an die klassischen Comic-Vorlagen, die viele Zuschauer so lieben. Regisseur Destin Daniel Cretton, bekannt aus "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", versprach bei einer Präsentation auf der CinemaCon eine emotionale Geschichte und betonte die akribische Detailarbeit des Teams. Neben Tom Holland kehren auch Zendaya (28) als MJ und Jacob Batalon (28) als Ned Leeds in ihre bekannten Rollen zurück. Eine große Überraschung ist außerdem die Rückkehr von Jon Bernthal (48) als The Punisher. Fans dürfen sich zudem auf Sadie Sink (23) in einer geheimen Rolle freuen – Spekulationen gibt es bereits reichlich.

Tom Holland beschrieb das Projekt als "einen frischen Start", der auf den dramatischen Ereignissen aus "Spider-Man: No Way Home" aufbaut. Das Ende des Vorgängerfilms ließ die Figur Peter Parker allein zurück, während jegliche Erinnerungen an ihn ausgelöscht wurden. Diese schwierige Grundlage bietet viel Raum für den Neuanfang, den sowohl Tom als auch der Regisseur präzise herausarbeiten möchten. Während sich der Hollywood-Star auf "echte Drehorte und das alte Filmemachen" freut, gibt er sich bei inhaltlichen Details zurückhaltend – was in der Vergangenheit nicht unbedingt seine Stärke war. Die Verbindung zwischen Tom Holland und Zendaya wächst indes nicht nur auf der Leinwand: Anfang des Jahres gaben die beiden ihre Verlobung bekannt und stehen seither auch privat verstärkt im Rampenlicht.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

