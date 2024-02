Verliebt? So ernst ist die neue Romanze von Sophie Turner

Ist es etwas Ernstes? Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) hatten im September ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Doch die Schauspielerin war wohl nicht lange allein: Knapp zwei Monate später wurde sie beim Knutschen mit Peregrine Pearson erwischt. Eine Beziehung bestätigten die vermeintlichen Turteltauben bisher zwar nicht, doch der Game Of Thrones-Star postete zuletzt einige Schnappschüsse, auf denen er gemeinsam mit seiner vermuteten Liebschaft posiert. Nun verrät ein Insider, wie ernst die Romanze von Sophie und Peregrine ist!

"Es hat sofort gefunkt, als sie anfingen, sich zu verabreden", plaudert der Informant gegenüber Us Weekly aus. Laut dem Tippgeber habe der Serienstar nicht damit gerechnet, sich so schnell zu verlieben. Sie "hätte nie erwartet, so schnell jemanden zu finden, der ihr am Herzen liegt." Ihm zufolge habe Sophie nicht anders gekonnt, "als sich in Pearson zu verlieben". Dabei gehe es um viel mehr als nur die körperliche Anziehungskraft: "Perry behandelt Sophie immer mit Respekt und er bringt sie zum Lachen, was ihr auch sehr wichtig ist." Die X-Men-Darstellerin fühle sich wohl und könne nicht glücklicher sein.

Ihr Ex-Partner Joe ist anscheinend nicht ganz so begeistert von der neuen Liebelei seiner Verflossenen: "Zugegeben, es ist noch ein wenig früh, aber er hat keine Kontrolle über ihr Verhalten", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail. Laut ihm sei für den Sänger aber die oberste Priorität, dass es ihren gemeinsamen Kindern gut gehe.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

