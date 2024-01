Liebes-Outing? Sophie Turner teilt erstes Foto mit Peregrine

Macht Sophie Turner (27) es damit offiziell? Im September machten die Schauspielerin und ihr Noch-Ehemann Joe Jonas (34) öffentlich, dass sie kein Paar mehr sind und sich scheiden lassen wollen. Sie schien deswegen jedoch nicht allzu lange Trübsal zu blasen. Bereits im November wurde sie beim Knutschen mit Peregrine Pearson erwischt. In welchem Verhältnis sie zueinander stehen, behielten sie bisher für sich. Doch macht Sophie mit diesen Fotos ihre Beziehung öffentlich?

Auf Instagram veröffentlichte die Mutter einer Tochter eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit Freunden bei einem Ski-Trip zeigen. Auch Peregrine ist mit dabei – Sophie hat ihn sogar markiert. Sein Gesicht ist jedoch größtenteils von einer Skibrille bedeckt. Für die Fans ist jedoch klar: Die X-Men-Darstellerin und der britische Aristokrat sind ein Paar. Doch nicht alle sind darüber begeistert. In den Kommentaren heißt es mitunter auch: "Schäm dich."

Doch nicht nur Sophie, sondern auch ihr Ex Joe soll mittlerweile wieder verliebt sein. Der Sänger bandelt angeblich mit dem Model Stormi Bree Henley (33) an. Ein Insider hatte vor wenigen Tagen gegenüber OK! Magazine ausgeplaudert, dass Sophie damit überhaupt kein Problem habe: "Es stört sie nicht, mit wem Joe sich trifft. Sie ist erleichtert, dass er weitermacht."

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de