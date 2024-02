Anya hat Angst vor ihr: Dschungel-Kim freut sich auf sie!

Wie dieses Aufeinandertreffen wohl ablaufen wird? Für Kim Virginia Hartung (28) ist das Abenteuer im Dschungelcamp seit gestern vorbei. Wenige Tage vorher musste auch Anya Elsner (20) die Sendung verlassen. Die Ladys schienen sich oberflächlich gut zu verstehen. Doch die GNTM-Bekanntheit betonte immer wieder hinter Kims Rücken, dass sie eigentlich Angst vor der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin hat. Kim hält aber noch unwissend an Anya fest...

Im Interview mit RTL kurz nach ihrem Exit zählt die Influencerin auf, wen sie nun vermissen werde. "Ich werde definitiv Tim vermissen, sowie Anya, Sarah. Die ganzen Mädels eigentlich, fast", offenbart Kim. Zu dem Zeitpunkt weiß Kim wohl nicht, was Anya wirklich über sie denkt. Im Interview mit Promiflash erklärte diese nämlich: "Ich habe, ehrlich gesagt, auch nicht das Interesse, sie noch weiter kennenzulernen."

Als sie noch im Camp war, meinte Anya sogar, Angst vor der TV-Bekanntheit zu haben. "Ich denke, dass Kim einen richtig hart fertigmachen kann und ich möchte das nicht! [...] Ich habe Angst, Kim zu sagen, dass es mich nicht interessiert, was sie erzählt!" Es bleibt spannend, wie Kim auf diese Szenen und die falsche Freundschaft reagieren wird.

RTL Kim Virginia und Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Anya Elsner

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

