Glas auf Ex Emanuell geworfen? Kim Virginia bezieht Stellung

Kim Virginia Hartung (28) meldet sich nun selbst zu Wort! Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Emanuell Weißenberger (31) nahm sie in der aktuellen Staffel Prominent getrennt teil. Doch in der dritten Folge mussten die Ex-Partner die Sendung unfreiwillig verlassen: Kim wurde gegenüber ihrem Mitstreiter Max Bornmann handgreiflich. Doch nicht nur Max soll von der Beauty angegangen worden sein: Auch Emanuell erhebt schwere Vorwürfe. Demnach soll Kim den Realitystar mit einem Glas beworfen haben. Auf Instagram beschreibt Kim die Situation nun aus ihrer Sicht und erklärt: "Die Person hat wieder Mist bei mir gebaut. Dann haben wir es ausdiskutiert [...] und er meinte, 'Es tut mir so leid, du kannst mir sogar Wein überschütten'. [...] Dann habe ich dem Wein übergeschüttet, das lasse ich mich doch nicht zweimal bitten."

Daraufhin sollen Emanuell und Kim ihrer Erzählung nach herzlich zusammen gelacht haben. Die Situation soll sich dann verselbstständigt haben: Aus einem Spaß heraus habe auch Emanuell sein Bierglas nach der 28-Jährigen "geschmissen". "Ich bin dann schon weggelaufen [...] und hab mein Glas zurückgeschmissen", erklärt Kim und fügt hinzu: "Das ist dann am Boden angekommen und vom Boden ist ein Splitter auf sein Bein gekommen." Laut Emanuell soll er infolge des Glaswurfes "geblutet haben" und "eine Wunde" davongetragen haben.

Doch in Kims Erzählung sei das etwas anders gewesen: "Eine halbe Stunde später erst haben wir entdeckt, dass er einen Schlitz im Bein hat. Wie von so einem Blatt Papier." Insgesamt sei die Situation in der Erzählung der 28-Jährigen zu keinem Zeitpunkt von Streit geprägt gewesen. "Und wir haben uns wie gesagt beide – auch als man da den Schlitzer gesehen hat – gefreut und meinten 'Boah, das kommt bestimmt im Trailer, wir sind so bescheuert'", betonte sie in dem Clip im Netz.

RTL Kim Virginia Hartung und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

