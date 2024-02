Journalistin behauptet: Prinzessin Kate lag nach OP im Koma

Sind die Behauptungen falsch? Mitte Januar wurde bekannt, dass Prinzessin Kate (42) sich einer geplanten Bauchoperation unterziehen musste. Obwohl es hieß, dass der Eingriff gut verlaufen sei, musste die Frau von Prinz William (41) noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Und auch dass sie sich bis Ostern aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte, führte zu einigen Theorien: So soll Kate in Lebensgefahr geschwebt haben und in ein künstliches Koma versetzt worden sein!

Das behauptete die spanische Journalistin Concha Calleja im spanischen Fernsehen, wie The Times kürzlich berichtete. "Die Ärzte mussten in diesem Moment drastische Entscheidungen treffen, weil es zu Komplikationen kam. Die Entscheidung war, [Kate] in ein künstliches Koma zu versetzen. Sie mussten sie intubieren. Es gab schwerwiegende Komplikationen, mit denen sie nicht gerechnet hatten, denn die Operation verlief gut, aber die postoperative Phase verlief nicht so gut. Die Sorge im Königshaus war spürbar. Es ging darum, ihr Leben zu retten." Diese Informationen habe Concha eigenen Angaben zufolge direkt von einem Palastmitarbeiter bekommen.

Eine Quelle aus dem Palast soll das nun jedoch gegenüber dem Medium bestreiten: "Das ist völliger Unsinn. Die Journalistin hat keinen Versuch unternommen, irgendetwas von dem, was sie gesagt hat, zu überprüfen. Das ist völlig frei erfunden, und ich werde mich hier höflich ausdrücken: Das ist absolut nicht der Fall."

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch der Nottingham Trent University

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

