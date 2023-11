Fritz Meineckes "7 vs. Wild"-Abbruch: War Produktion Schuld?

Hätte Fritz Meinecke länger durchhalten können? In der neuen 7 vs. Wild-Staffel treten die Kandidaten zum ersten Mal als Teams an. Show-Erfinder Fritz hat sich dafür mit seinem langjährigen Kumpel Survival Mattin an die Seite geholt. Die beiden sind absolute Survival-Profis und haben jeweils über zehn Jahre Erfahrung. Doch ihr Spot zwang sie schon an Tag drei in die Knie. Jetzt werden Stimmen laut, dass die Produktion selber Schuld an dem Ausscheiden von Fritz und Mattin hat.

Weil sie keine Trinkwasserquelle finden konnten, blieb Fritz und Mattin nichts anderes übrig, als an Tag drei den Notfallknopf zu drücken. Viele Fans sind der Meinung, dass die Favoriten nur wegen der schlechten Organisation an diesem wenig hilfreichen Ort ausgesetzt wurden. Nun meldet sich auch Fritz selbst bei Instagram zu Wort. "Ich [...] werde das Gefühl nicht los, dass bei weitem nicht alles gezeigt wurde und somit die reale Situation verzerrt und völlig anders rüberkommt", überlegt der Outdoor-YouTuber in seiner Story. Er könne sich aber erst nach der Ausstrahlung bei YouTube ausführlich äußern.

Die Wassersituation war aber nicht das einzige Problem, mit dem das Duo zu kämpfen hatte. Denn Mattin quälte sich seit Tag eins mit starken Rückenschmerzen und bastelte sich sogar einen Krückstock. "Das führt zu Lähmungen, das Einschlafen der Beine, der Halt im Rücken wird verloren", schildert der Influencer seine Krankheit in der Show.

Fritz Meinecke und Survival Mattin, Outdoor-YouTuber

Fritz Meinecke, Webvideoproduzent

Survival Mattin, Outdoor-Influencer

