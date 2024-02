Karl Stefanovic gratuliert seiner Jasmine mit süßen Fotos!

Er packt einen ganzen Schwung an Erinnerungen aus! Der Fernsehmoderator Karl Stefanovic (49) ist unter anderem durch seine Auftritte im australischen Frühstücksprogramm bei "Today" bekannt. Dabei hält die TV-Bekanntheit ihr Leben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gewährt nur selten private Einblicke. Anlässlich eines besonderen Tages macht der Australier jetzt eine Ausnahme: Karl gratuliert seiner Ehefrau auf rührende Weise zum 40. Geburtstag!

Auf Instagram veröffentlicht er nämlich eine ganze Reihe an Schnappschüssen, die als Clip zusammengefügt sind. Die Aufnahmen zeigen den 49-Jährigen und seine Jasmine auf verschiedenen Abenteuern, umgeben von ihren Liebsten! So präsentiert sich das glückliche Paar beispielsweise gemeinsam am Strand oder lässt sich mit einem niedlichen Hund ablichten. Auch ihre kleine Tochter Harper darf auf den Erinnerungsfotos natürlich nicht fehlen!

Zu den Aufnahmen schreibt Karl: "Wir werden dir und der Sonne für immer folgen. Herzlichen Glückwunsch, du bezaubernde Frau!" Und auch die Fans stimmen in die Geburtstagswünsche mit ein und freuen sich über die zahlreichen Bilder. "Ah, ich liebe diese Fotos entlang der Memory-Lane! Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag!", schwärmt ein Nutzer und ein weiterer wünscht: "Verdammt schön! Alles Gute zum Geburtstag, Queen Jasmine!"

Instagram / karlstefanovic_ Karl Stefanovic und seine Frau Jasmine mit Tochter Harper

Instagram / karlstefanovic_ Karl Stefanovic und seine Frau Jasmine

Instagram / karlstefanovic_ Karl Stefanovic und seine Frau Jasmine

