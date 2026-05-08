Kleiderpanne: Hugh Jackman rettete Blake Lively bei Met Gala

Bei der Met Gala am 4. Mai 2026 in New York wurde Hugh Jackman (57) zum Retter in der Not für seine Freundin Blake Lively (38). Die Schauspielerin kämpfte auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art mit einem Haken an ihrem Kleid – einem maßgefertigten Versace-Ballkleid mit rund vier Meter langer Schleppe – und wandte sich an Hugh, der ebenfalls vor Ort war. "Dude, ich brauche Hilfe mit dem Kleid. Ich glaube, da ist ein Haken drin", zitierte er Blake während eines Auftritts in der Sendung "Today With Jenna & Sheinelle" am 6. Mai. Der Schauspieler ließ die Situation mit einem Schmunzeln die Runde machen und gestand, dass er kurz gezögert hatte, ob er die Geschichte überhaupt erzählen sollte.

Bevor Hugh allerdings zur Tat schritt, versicherte er sich zunächst bei Ryans (49) Segen. Blakes Ehemann Ryan Reynolds war an dem Abend nicht bei der Met Gala dabei, bekam aber dennoch die Bitte um Erlaubnis – in Form einer Textnachricht von Hugh. "Ich dachte nur: 'Ryan, ist das okay? Kurzer Check. Alles gut?'", erzählte er schmunzelnd in der Sendung. Laut Hugh antwortete Ryan entspannt mit: "Leg los, Bruder." Das Kleiderproblem war damit schnell behoben, und Blakes Auftritt auf dem roten Teppich konnte wie geplant weitergehen. Hugh seinerseits erschien bei der Veranstaltung in einem schwarzen Samtsakko – an seiner Seite seine Freundin Sutton Foster (51), wie E! Online berichtet.

Für Blake war die diesjährige Met Gala ohnehin ein besonderer Abend. Wie bereits berichtet, wurde kurz vor dem Event bekannt, dass sie ihren Rechtsstreit mit Regisseur Justin Baldoni (42) beigelegt hatte – ein Verfahren, das sich um den gemeinsamen Film "It Ends With Us" aus dem Jahr 2024 gedreht hatte. Blake erschien solo bei der Gala, trug aber ihre Familie sprichwörtlich bei sich: Ihre maßgefertigte Handtasche zeigte Aquarellbilder ihrer vier Kinder James, Inez, Betty und Olin, die diese eigens für den Anlass gemalt hatten. "Wenn ihr es schon individuell gestaltet, könntet ihr dann die Kunstwerke meiner Kinder nehmen?", erklärte sie gegenüber dem Magazin Vogue, was hinter der persönlichen Note steckte.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025