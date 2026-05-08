Dennis Diekmeier soll keinen Kontakt zu Tochter Delani haben

In die Trennung von Dana und Dennis Diekmeier (36) kommt jetzt eine große Prise Drama. In einem Interview mit Bild sprach Dana jetzt über die neue Beziehung des Fußballers, die gerade erst bekannt wurde. Die neue Partnerin hatte demnach wohl auch Auswirkungen auf die gemeinsame Tochter Delani. Laut Dana habe Dennis dem Teenager nämlich nicht die Wahrheit gesagt: "Delani hat seit Wochen keinen Kontakt mehr zu ihm, weil er sie angelogen hat, weil er es abgestritten hat, eine Neue zu haben, obwohl die Leute ihn überall gesehen haben", kritisiert die vierfache Mutter. Besonders schmerzhaft sei, dass Delani ihren Vater bat, bei der Familie zu bleiben: "Sie sagte: 'Papa, bitte nicht. Lüg' mich nicht an. Entscheide dich für mich und nicht für sie.'"

Zwischen dem Mädchen und Dennis habe es daraufhin Streit gegeben. Letztendlich sei es Delani gewesen, die fürs Erste keinen Kontakt zu ihrem Papa wollte. Dana könne aber genauso wenig verstehen, warum ihr Ex-Mann schon jetzt eine neue Partnerschaft eingeht. "Wir sind 16 Jahre verheiratet. Wir haben vier Kinder und er geht bei uns aus der Tür und hat zwei Wochen später eine feste neue Partnerin? In der Zeit, die er mit seiner Tochter durchmacht, sollte er eigentlich andere Prioritäten haben", meint Dana offenbar enttäuscht. Klarstellen wolle sie allerdings auch, dass Dennis sie niemals betrogen habe. Es sei "in Ordnung", nach einer Trennung irgendwann einen neuen Partner zu haben. Doch das Timing scheint hier eher unpassend zu sein.

Dana und Dennis' Tochter Delani kämpft aktuell nämlich weiter tapfer gegen ihre Krebserkrankung. Diese wurde bereits vergangenes Jahr diagnostiziert und seitdem probierten ihre Eltern zahlreiche Therapien aus. Nach erfolglosen Chemotherapien und Immuntherapien folgte eine anstrengende Strahlentherapie im Universitätsklinikum Frankfurt. Diese schien endlich die langersehnten Erfolge zu bringen. Im Januar hatte Dana endlich gute Nachrichten. "Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein 'Teilerfolg'. Es sind nicht mehr geworden und die vorhandenen nicht größer. Leider sind sie aber auch nicht kleiner geworden", erzählte sie ihren Followern bei Instagram. Delani hat aber trotzdem noch einen langen Weg vor sich.

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Instagram / diekmeier2 Dennis Diekmeier mit seiner Tochter Delani

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Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern, 2020

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