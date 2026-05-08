Royale Kuchenpause: Prinz William besucht Farmer und Höfe

Prinz William (43) hat am 5. Mai eine Farm in der Nähe von Richmond in North Yorkshire besucht. Dabei traf der britische Thronfolger mehrere junge Landwirte aus mehrgenerationalen Bauernfamilien der Region Swaledale. Im Mittelpunkt des Besuchs standen Gespräche über den bäuerlichen Alltag – darunter steigende Kosten, harte Arbeitszeiten und die Frage, wie sich ländliche Gemeinden nachhaltig für die Zukunft aufstellen können. William hörte sich die Sorgen der Landwirte aufmerksam an und ließ sich zeigen, wie Familienleben, Arbeit und Natur auf den Höfen eng miteinander verknüpft sind. Auch moderne Technik auf den Feldern gehörte zu den Themen des Austauschs.

Eindrücke von den Begegnungen teilte der Palast anschließend auf dem gemeinsamen Instagram-Account von William und seiner Frau Prinzessin Kate (44). Neben Naturschutz und den Herausforderungen für Bauernfamilien in der heutigen Zeit sprach der Royal auch darüber, wie eine Diversifikation der Einkommensquellen ländliche Gemeinden stärken kann, wie die unter anderem Gala berichtet. Bevor er sich das Land vor Ort ansah, nahm er sich außerdem Zeit für Gespräche mit den Partnerinnen und Kindern der jungen Landwirte. Laut der Lokalzeitung The York Press machte er beim Dales Bike Centre im kleinen Reeth auch noch einen Abstecher, um Kuchen zu besorgen – den er offenbar seinen Gastgebern auf dem Hof anbot.

William ist seit 2011 mit Prinzessin Kate verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 trägt William den Titel Prinz von Wales und ist direkter Thronfolger seines Vaters, König Charles III. (77)

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Getty Images Prinz William gestikuliert bei einem Besuch auf einer Farm in North Yorkshire

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Getty Images Prince William besucht Crow Tree Farm von Adam Hunter in Richmond und verteilt Kuchen

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Getty Images Besuch auf Crow Tree Farm: Prinz William spricht mit Adam Hunter und Landwirten aus Swaledale in Richmond, North Yorkshire