Sandy Mölling meldet sich nach Absage der No-Angels-Shows

Seit Bekanntwerden der Konzertabsagen der No Angels bangen die Fans um Sandy Mölling (45). Nun hat sich die Sängerin selbst in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet und sich dabei sichtlich bewegt gezeigt: "Hallo ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen für eure zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche", richtete sie sich an ihre Follower. Auslöser der Welle an Anteilnahme war eine Videobotschaft, in der Bandkollegin Jessica Wahls (49) die Absagen aller für Mai geplanten Shows der Band verkündet hatte. Auf ärztlichen Rat hin brauche Sandy eine Ruhepause.

Über die genaue Art ihrer Erkrankung verlor Sandy kein Wort. Eine baldige Rückkehr auf die Bühne stellte sie jedoch in Aussicht: "Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch." Zum Abschluss ihrer Botschaft wandte sie sich noch einmal mit warmen Worten an ihre Fans: "Ihr seid einfach fantastisch. Ganz viel Liebe für euch." Insgesamt drei Konzerttermine sind von den Absagen betroffen: ein Auftritt in Merkers am 9. Mai sowie zwei Festivalauftritte in Landsweiler am 22. Mai und in Hilchenbach am 24. Mai. Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, so t-online.

Die Absagen seien nicht leichtfertig getroffen worden, hatte Jessica in ihrem Statement betont. Trotz der großen Vorfreude auf die Fans gehe "Gesundheit vor" – und die Band stehe geschlossen hinter Sandy. "Wir hoffen, dass es unserer Maus schnell besser geht", so Jessica. Die Sängerin, die neben ihrer Karriere bei den No Angels auch als Schauspielerin tätig ist, war 1981 geboren und feierte zuletzt ihren 45. Geburtstag. Bereits in der Vergangenheit hatte sie öffentlich über persönliche Herausforderungen gesprochen – unter anderem darüber, sich in Deutschland nicht sicher zu fühlen, nachdem sie zeitweise in die USA ausgewandert war.

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Getty Images Sandy Mölling bei einer Pressekonferenz der No Angels in München, 2007

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Getty Images No Angels bei "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen im Juli 2022

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Sandy Mölling, Sängerin