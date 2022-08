Feuer in Archies Zimmer: US-Moderator lacht über Meghan!

Nimmt er Herzogin Meghans (41) Sorgen etwa nicht ernst? Die Royal berichtete kürzlich, dass sie vor drei Jahren große Angst um ihren Sohn Archie (3) hatte: Denn auf einer Südafrika-Reise sei im Kinderzimmer des Kleinen ein Feuer ausgebrochen. Währenddessen war die einstige Suits-Darstellerin mit ihrem Mann Prinz Harry (37) auf einem Event. In den USA, der Wahlheimat des Paares, führte die Erinnerung nun zu einem Eklat: Denn ein TV-Moderator lachte über die Story.

In der US-Sendung "Today" unterhielten sich die beiden Co-Hosts Karl Stefanovic (48) und Allison Langdon über den Vorfall aus dem Jahr 2019. "Man muss ihr zugutehalten, dass sie eine frischgebackene Mama in einem fremden Land war, und dann passiert so was...", gab Allison gerade zu bedenken – doch ihr Kollege konnte sein Lachen nicht zurückhalten. "Komm schon, das bist gerade nicht du, die da spricht", fiel er ihr prustend ins Wort: "Du würdest normalerweise sagen: 'Lass dir mal Eier wachsen!'"

Bei seiner Kollegin traf Karl damit offenbar einen Punkt, denn sie nickte und stimmte ihm zu, dass sie privat wohl anders reagieren würde. Doch das Verhältnis der US-Öffentlichkeit zu Harry und Meghan dürfte weiterhin angespannt bleiben: Während sich viele freuen, dass die beiden Kalifornien als Heimat gewählt haben, sehen andere das Paar durchaus skeptisch.

MEGA Herzogin Meghan mit Sohnemann Archie

Getty Images Die "Today"-Moderatoren Lisa Wilkinson, Karl Stefanovic und Allison Langdon

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

