Biografie-Titel "Spare": Moderatoren lachen über Prinz Harry

Wird Prinz Harry (38) seine Titelwahl noch bereuen? Die Biografie des Sohnes von König Charles III. (73) wird derzeit sehnsüchtig erwartet. Nachdem sie erst verschoben wurde, steht nun fest, dass das Buch nächstes Jahr im Januar erscheinen soll. Der Titel lautet "Spare" – also "Ersatz". Dass es dieser Begriff geworden ist, führte bereits zu wilden Spekulationen. Und jetzt wird Harry für seinen Titel sogar ausgelacht!

Am Freitag hatte Moderator Karl Stefanovic (48) den royalen Journalisten Russell Myers zu Gast in seiner Sendung "Today", um mit ihm über Harrys Buch zu sprechen. Als er den Titel aussprechen wollte, hielt er inne und brach dann in Gelächter aus. Weil Karl sich nicht wieder beruhigen konnte, sprang seine Kollegin Allison Langdon ein und meinte trocken: "Russell Myers über all die pikanten Details. Aber ich denke, der Titel sagt eigentlich schon alles." Der Autor konnte dem nur zustimmen. "Ein paar Leute sagten mir, er hätte es 'Verzweiflung' nennen sollen", erklärte er schlicht.

Harrys Titel scheint tatsächlich nicht von irgendwoher zu kommen, denn der Begriff "Spare" wurde früher für königliche Geschwister wie ihn benutzt: Da sein älterer Bruder Prinz William (40) und dessen Kinder vor ihm in der Thronfolge stehen, ist es für Harry unwahrscheinlich, jemals an erster Stelle zu sein – er ist eben der Ersatz. Ob das Harrys einzige Anspielung ist, ist unklar. Mittlerweile ist der Begriff ohnehin eher ungebräuchlich.

Getty Images Karl Stefanovic, Juni 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

