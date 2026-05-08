Dana Diekmeier stellt klar: Dennis log wegen neuer Freundin

Nach der Trennung von seiner Frau Dana soll Dennis Diekmeier (36) bereits eine neue Partnerin haben. Das bestätigte der Fußballer jetzt auch gegenüber RTL. Dabei deutete er an, seine neue Freundin kennengelernt zu haben, nachdem er zu Hause ausgezogen war und sein Leben neu ordnen musste: "Natürlich lernt man dann in der Phase auch andere Menschen kennen." Genau diese Aussage ist Dana zufolge falsch. Sie meldet sich jetzt in einem Bild-Interview zu Wort und stellt klar: "So wie er das jetzt hinstellt, ist das gelogen. Er ist vielleicht erst fest mit ihr zusammen, seitdem wir getrennt sind, aber dass er die Dame jetzt erst kennengelernt hat, das ist eine Lüge."

Vor knapp sechs Wochen sei Dennis aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, seit vier Wochen stelle er die neue Frau an seiner Seite als seine neue Partnerin vor. Die beiden kennen sich aber schon viel länger. "Er kennt die Dame seit mehreren Jahren. Die Kinder haben sie schon vor Monaten zufällig gesehen. [...] Er ist ausgezogen, nachdem die Gerüchte immer mehr wurden", meint Dana weiter. Da die Familie in einem Dorf wohnt, in dem man sich untereinander kennt, sei nicht nur sie immer wieder auf die Frau angesprochen worden, als die Trennung noch nicht offiziell war. Auch die Kinder hätten das mitbekommen: "'Die Gerüchte wurden immer mehr. 'Ich habe deinen Mann gesehen' – 'Ich habe deinen Papa gesehen', wurde den Kindern erzählt. Irgendwann kam er aus der Situation nicht mehr raus."

Wer Dennis' neue Partnerin ist, ist bisher nicht bekannt. Im RTL-Interview betonte er aber auf die Frage, ob er wieder verliebt sei: "Ja, das stimmt." Sie sei aber nicht der Grund für die Trennung gewesen, dafür habe es andere Gründe gegeben. Das Gerücht, er wohne schon bei ihr, stimme ebenfalls nicht: "Ich lebe weiterhin im Hotel, bin aber natürlich oft bei ihr." Dana scheint da anderer Meinung zu sein. Laut ihr nutze der Ex-HSV-Star das Hotel nur mit den Kindern. "Wenn er die Kinder hat, dann geht er mit ihnen ins Hotel. Aber ansonsten wohnt er bei ihr", erklärt die vierfache Mutter.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, April 2025

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Getty Images Dennis Diekmeier und Dana Diekmeier

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IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier, ehemaliger Fußballer