Spoiler: So emotional ist das "Grey's Anatomy"-Staffelfinale

Achtung Spoiler! Im Finale der 22. Staffel von Grey's Anatomy haben Fans den Abschied von zwei langjährigen Lieblingscharakteren hinnehmen müssen: Kim Raver (57) und Kevin McKidd (52) verlassen die Krankenhausserie nach 14 beziehungsweise 18 Staffeln. Das Finale hält dabei die Tradition der Serie aufrecht und startet mit einer Katastrophe: Eine Brücke in Seattle stürzt ein. Teddy gerät in Panik, als sie eine Sprachnachricht von Owen hört, die ihn auf der Brücke zum Zeitpunkt des Einsturzes verortet. Ersthelfer finden sein Auto im Fluss – ohne ihn darin. Doch Owen hat sich selbst befreit und rettet dabei noch eine ganze Familie aus ihrem versunkenen Wagen. Als die beiden sich später im Operationssaal wiedersehen, kommt es zur entscheidenden Aussprache: Teddy erklärt Owen, dass sie "uns wählt" – statt wie im Finale der Vorsaison "ich wähle mich" zu sagen. Owen will mit ihr und den gemeinsamen Kindern nach Paris gehen, wo Teddy ein Jobangebot erhalten hatte. "Du bist mein Leben", sagt er ihr dabei. Noch am selben Tag packen beide ihre Sachen und verlassen Grey Sloan Memorial Hospital. Die 22. Staffel ist bereits im Herbst in den USA gestartet, seit dem 6. Mai ist sie auch in Deutschland auf Disney+ und Joyn verfügbar.

Showrunnerin Meg Marinis, die das Finale geschrieben hat, erklärt gegenüber Deadline, dass die Entscheidung, beide Charaktere gleichzeitig gehen zu lassen, kreativ motiviert war. "Das war eine sehr, sehr schmerzhafte Episode zu schreiben, und es war sogar noch schmerzhafter, sie anzusehen", sagt Marinis. Die Entscheidung sei kurz nach dem neuen Jahr getroffen worden. Einen heroischen Tod für Owen habe sie dabei von Anfang an ausgeschlossen: "Ich wollte ein glückliches Ende." Besonders habe ihr daran gelegen, dass Owen, der als Kriegsheld in die Serie eingestiegen war, diesmal die gesamte Familie aus dem Auto retten kann – eine bewusste Anspielung auf eine Traumafolgestörung, die seinen Charakter seit Staffel 6 begleitet. Marinis betonte auch, dass die Tür für spätere Gastauftritte der beiden offen stehe: "Wir können diese Charaktere hoffentlich in der Zukunft wieder besuchen." Kim selbst zeigte sich gegenüber Deadline dankbar für die Reise ihrer Figur: "Ich liebe es, dass es Teddy all die Höhen und Tiefen gebraucht hat, um zu Owen zurückzufinden."

Für Kevin McKidd bedeutet der Abschied von "Grey's Anatomy" keineswegs eine Pause – im Gegenteil: Der Schauspieler hat bereits eine neue Serienrolle in der Tasche. In der vierteiligen Miniserie "The Only Suspect" übernimmt er die Hauptrolle, die ihn zurück nach London führt. Auch das Finale der Serie trägt seine Handschrift: Kevin führte bei der letzten Episode Regie. Kim beschreibt die Zusammenarbeit mit ihm auf der anderen Seite der Kamera als besonders bedeutsam: "Kevin kann immer auf mich zählen. Ihn am Steuer zu haben, war wirklich wichtig."

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Getty Images James Pickens Jr, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kim Raver und Kevin McKidd

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Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller

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Instagram / kimraver Kim Raver, Kevin McKidd und der "Grey's Anatomy"-Cast