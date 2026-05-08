Schwangere Prinzessin Eugenie shoppt Babykleidung

Prinzessin Eugenie (36) ist derzeit kaum noch von der Bildfläche wegzudenken: Nachdem sie vergangene Woche ihre dritte Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, zeigte sie sich am Donnerstag, dem 7. Mai, erneut in London. Diesmal führte sie ihr Weg in den Stadtteil Soho, wo sie bei einem Einkaufs- und Wellness-Event für Babys und Kinder vorbeischaute. Die werdende Dreifach-Mama stöberte gut gelaunt durch Kinderkleidung und Accessoires und ließ sich dabei auch von Beautyprodukten und Behandlungen verwöhnen.

Bei dem Event, das im Rahmen des Fuse Communications Press Day stattfand und von einer auf Baby- und Kinder-PR spezialisierten Agentur veranstaltet wurde, war Eugenie in einem olivgrünen Jackett über einer schwarz-weiß gepunkteten Bluse zu sehen. Bilder zeigen, dass die Prinzessin neben dem Shopping auch Zeit hatte, sich mit anderen Gästen auszutauschen – unter anderem mit der Erziehungsexpertin Anita Worlidge und Samia Khan. Schon am Mittwoch war Eugenie in der Londoner Innenstadt unterwegs gewesen und hatte dabei ihren Babybauch in einem cremefarbenen Jackett und einem schwarzen Maxikleid gezeigt, so People. Die offizielle Schwangerschaftsbekanntmachung hatte am 4. Mai stattgefunden: Der Buckingham Palace erklärte damals, Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) erwarteten ihr drittes Kind, das noch im Sommer kommen soll.

Die häufigen öffentlichen Auftritte der Prinzessin kommen nach einer langen Rückzugsphase. Eugenies Vater, der frühere Prinz Andrew (66), war im Februar auf dem Landsitz Sandringham verhaftet worden – wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit seiner früheren Rolle als britischer Handelsgesandter und seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Eugenie, ihre Mutter Sarah Ferguson (66) und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (37) hatten sich daraufhin monatelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erste Fotos von Eugenie mit wachsendem Bauch wurden noch in Mayfair festgehalten, wo sie entspannt mit Jack und Beatrice durch die Straßen schlenderte. Jetzt zeigt sich die Mutter von Söhnen August, 5, und Ernest, 2, wieder mit sichtlicher Freude auf die Ankunft des dritten Kindes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2025 in Nizza