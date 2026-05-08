Sheen-Töchter zeigen sich nach Streit um Ex wieder vereint

Trotz eines heftigen öffentlichen Streits haben Sami Sheen (22) und ihre Schwester Lola Sheen (20) bei der Premiere von Billie Eilishs (24) Konzertdokumentation "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)" wieder zusammengefunden. Die beiden Töchter von Denise Richards (55) und Charlie Sheen (60) zeigten sich am Mittwoch Arm in Arm auf dem roten Teppich des Village Theatre in Los Angeles. Anschließend schauten sie sich gemeinsam den Film an, der am 8. Mai in die Kinos kommt. Auf den Fotos der Veranstaltung zeigen sich die Schwestern vertraut, als hätte es den öffentlich ausgetragenen Krach zwischen ihnen nie gegeben.

Bei der Premiere zeigten sich die beiden in ganz unterschiedlichen Outfits: Lola trug ein gepunktetes Kleid, Chanel-Pumps und eine Perlenkette mit Kreuzanhänger. Sami hingegen entschied sich für ein figurbetontes, glitzerndes schwarzes Kleid und ebenfalls eine Kreuzkette in Silber. Der Anlass war auch deshalb besonders, weil die beiden zuletzt öffentlich übereinander hergezogen waren. Nachdem Sami ihrer Schwester im Januar vorgeworfen hatte, heimlich mit ihrem Ex-Freund zusammen zu sein, wies Lola die Anschuldigung auf TikTok vehement zurück. Auf die nun veröffentlichten Bilder der Premiere hin scheinen die Differenzen vorerst beigelegt.

Sami und Lola haben eine turbulente Beziehung, die schon mehrfach öffentlich eskaliert ist. Bereits vor ihrer aktuellen Auseinandersetzung hatten sich die Schwestern über ein Jahr lang nicht gesprochen – ein Zerwürfnis, das auch in der Realityshow "Denise Richards and her Wild Things" thematisiert wurde, in der ihre Mutter versuchte, die Beziehung der beiden zu reparieren. Im vergangenen Jahr warf Sami ihrer Schwester zudem Homophobie und Transphobie vor, nachdem Lola konservative christliche Inhalte in sozialen Medien geteilt hatte.

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Imago Lola und Sami Sheen bei der Premiere von "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" in Westwood

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Imago Lola und Sami Sheen bei der Premiere von "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" in Los Angeles

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Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami