Millie Bobby Brown feiert Jakes Geburtstag mit innigem Foto

Mit einem romantischen Strandfoto hat Millie Bobby Brown (22) ihren Ehemann Jake Bongiovi (24) zu seinem 24. Geburtstag überrascht. Am 7. Mai teilte die Schauspielerin auf Instagram eine innige Aufnahme, auf der die beiden vor einem Sonnenuntergang am Meer zu sehen sind und sich fest umarmen. "Der Tag meines Lieblingsmenschen – heute und immer. Ich liebe dich!", schrieb sie dazu. Für Jake ist es ein ganz besonderer Geburtstag: Es ist der erste, den er als Vater feiert.

Auf dem Foto trägt Millie ein gepunktetes Outfit aus Oberteil und Hose, die Haare trägt sie halboffen mit einer Klammer. Jake hält sie eng umschlungen, gekleidet in ein gestreiftes Poloshirt und helle Shorts. In den Kommentaren überschütteten die Fans das Paar mit Liebesbekundungen. "So süß!!", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Mein Lieblingspaar." Und ein Dritter schwärmte: "Eure Liebe ist das Schönste! Alles Gute zum Geburtstag."

Millie und Jake hatten sich im Sommer 2025 als frischgebackene Eltern geoutet, nachdem sie ein kleines Mädchen adoptiert hatten. "In diesem Sommer haben wir unser süßes Babymädchen durch Adoption willkommen geheißen", schrieben die beiden damals gemeinsam auf Instagram. Die Schauspielerin betonte später gegenüber der britischen Ausgabe des Magazins Vogue, dass ihr der Schutz ihrer Tochter besonders am Herzen liege: "Es ist nicht mein Platz, sie absichtlich und ohne ihren Willen ins Rampenlicht zu stellen." Immer wieder gibt Millie ihren Fans dennoch kleine Einblicke in das gemeinsame Familienleben – so teilte sie zuletzt eine Aufnahme, auf der die kleine Tochter die Pfote eines Familienhundes hält.

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, November 2023

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi am Strand

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025