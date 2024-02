Keiner geht: Diesen Dschungelcamper hätte es heute erwischt

Heute gilt Schonfrist im Dschungelcamp. Im australischen Busch geht es mit großen Schritten auf das Finale zu: Schon am Sonntag wird der neue Dschungelkönig oder die Königin gekürt. Nach und nach werden die Promis demnach von den Zuschauern aus dem Camp gewählt – bis auf heute! Wegen des vorzeitigen Auszugs von Cora Schumacher (47) fliegt heute niemand aus. Aber dieser Kandidat hat dennoch die wenigsten Anrufe erhalten!

Obwohl heute niemand das Camp verlassen muss, konnten die Zuschauer für ihren Liebling anrufen. Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) verkünden am Ende, wem heute der Exit bevorgestanden hätte: Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) müssen zittern. Das Bachelor-Girl hat aber letztlich die wenigsten Anrufe erhalten. Noch hat das keine Konsequenzen – ob das heutige Voting einen Ausblick auf die morgige wirkliche Entscheidung gibt?

Morgen rufen die Fans dann also erneut für ihren Favoriten an – und dann geht es wirklich um den Einzug ins Finale. Neben den beiden Wackelkandidaten haben noch No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47), Influencer Twenty4tim (23) und Staubsaugervertreter Fabio Knez die Chance auf die Krone.

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungel-Telefon

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024

