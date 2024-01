Scheidung: Sam will immer noch mehr Geld von Britney Spears!

Sam Asghari (29) will noch den größtmöglichen Vorteil für sich herausholen! Im August vergangenen Jahres hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass er die Ehe mit seiner Frau Britney Spears (42) auflösen lassen will – nach nur knapp einem Jahr Ehe. Er versuchte sogar, den Ehevertrag anzufechten, um darüber hinaus Zugeständnisse zu bekommen. Jetzt will Sam auch noch Entschädigungszahlungen von Britney!

"Sam will alles, was möglich ist", berichtet ein Insider Us Weekly. Der Fitnesstrainer habe während der Beziehung mit seiner Ex zahlreiche Hochs und Tiefs erlebt: "Sam ist der Meinung, dass er für alles, was er mit Britney durchgemacht hat, angemessen entschädigt werden sollte." Der genau geforderte Betrag werde vertraulich behandelt – mit der von Britney angebotenen Summe sei er aber nicht zufrieden. "Sam ist nicht in Geldnöten, aber er ist bereit, für das zusätzliche Geld zu kämpfen, das er seiner Meinung nach verdient hat", führt eine weitere Quelle aus.

Aktuell sei deshalb auch noch kein Ende des Scheidungskriegs in Sicht. "Es gibt eine Menge Gerangel. Die Dinge sind viel komplizierter geworden, als beide gehofft hatten", meint eine Quelle. Die Sängerin wolle an dem ursprünglichen Ehevertrag festhalten. "Britney ist nicht in der Stimmung, sich herumschubsen zu lassen oder einen weiteren großen Scheck an Sam zu unterschreiben", betont der Informant.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de