Britney Spears findet ihr neues Single-Leben "so seltsam"

Britney Spears (42) muss sich erst daran gewöhnen, alleine zu sein. Vor wenigen Monaten verkündeten die Popmusikerin und ihr Mann Sam Asghari (29), dass sie sich scheiden lassen – nur etwas mehr als ein Jahr, nachdem sie sich das Jawort gegeben hatten. Nach rund sieben Jahren Beziehung ist die "Gimme More"-Interpretin wieder solo. Für Britney ist das komisch, aber auch befreiend!

Das teilt die 42-Jährige ihren Fans unter einem Foto einer Nonne auf Instagram mit. "Es ist so seltsam, Single zu sein. Ich hatte viel Zeit, um auf all das Gute und Schlechte zurückzublicken", meint sie. Britney habe bemerkt, dass sie oft nicht nett zu sich selbst sei. Außerdem sei sie einfach zu manipulieren. Das wolle die Sängerin nun ändern: "Ich muss mir Zeit nehmen, um innezuhalten und mich umzuschauen, um mich selbst neu zu bewerten und zu sagen: 'Ist das gut für mich?'"

Sie fühle sich aber auch erleichtert, mittlerweile so frei zu sein. "So viele Leute haben sich in mein Leben eingemischt. Aber zu wissen, dass es in Ordnung ist, selbstsüchtig zu sein und mein Leben zu genießen, ist einfach toll", betont die US-Amerikanerin und spielt damit wohl auf die beendete Vormundschaft ihres Vaters an.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

