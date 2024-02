Manuel Neuer und seine Anika gehen auf Abstand bei Event

Ist da was im Busch? 2019 war Manuel Neuers (37) Trennung bekannt geworden. Ein Jahr später kam er mit der Handballspielerin Anika Bissel (23) zusammen. Ihre Beziehung halten die Profisportler privat – es wird gemunkelt, dass die zwei bereits verheiratet sind. Gemeinsame Red-Carpet-Auftritte der beiden sind eine echte Seltenheit. Ein neues Bild wirft jetzt Fragen auf: Warum sitzen Manuel und Annika hier nicht nebeneinander?

Auf einem Foto, das Gala vorliegt, ist zu sehen, wie das Pärchen eine Veranstaltung in München besucht. Manuel und Anika sahen sich die Premiere von "Cirque du Soleil" an. Beide saßen in der ersten Reihe, allerdings nahmen sie nicht nebeneinander Platz. Anika ist neben Ines-Sarah Laimer, einer anderen Spielerfrau, zu sehen. Der FC Bayern-Star saß einige Plätze weiter.

Neben dem Fußballer und seiner Liebsten besuchten auch andere deutsche Promis das aufregende Spektakel: Giulia Siegel war eine der bekannten Zuschauer. Comedian Michael Mittermeier (57) und Schauspielerin Michaela May (71) waren ebenfalls im Publikum zu sehen.

Anzeige

ActionPress / MAGICS Anika Bissel, Freundin von Manuel Neuer

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer im November 2023

Anzeige

Instagram / michaelamay_official Michaela May bei der Show von "Cirque du Soleil"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de