Neue Fotos: So ernst ist es bei Sophie Turner und Peregrine

Was genau geht bei Sophie Turner (27) und Peregrine Pearson? Die Schauspielerin wurde im November zum ersten Mal mit dem Aristokraten gesehen – bei den beiden soll es heftig gefunkt haben. "Perry behandelt Sophie immer mit Respekt und er bringt sie zum Lachen, was ihr auch sehr wichtig ist", verrät ein Insider Us Weekly. Außerdem teilte die Ex von Joe Jonas (34) vor Kurzem auch die ersten gemeinsamen Fotos mit ihrem neuen Lover.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de