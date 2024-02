Überraschung! Mädchen schleichen sich in Oliver Pochers Auto

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Oliver Pocher (45) tourt aktuell mit seinem neuen Programm durch Deutschlands Städte. Durch einen Aufpreis können ihn seine Fans auch hinter der Bühne treffen und sich mit dem Comedian austauschen – so auch bei der Show in München. Zwei Mädchen ergatterten ein "Meet and Greet" mit dem Blondschopf, doch das reichte den beiden Bewunderinnen offenbar nicht. Die Mädels schlichen sich in Ollis Auto!

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" weiht er seine Ex Sandy Meyer-Wölden (40) in die kuriose Geschichte ein. Er sei nach dem Fantreffen mit mehreren Freunden in eine Bar gefahren – doch irgendwas sei ihm komisch vorgekommen. "Die sitzt da im Auto und ich denk schon, was labert die für eine Sch***", lässt er die Situation Revue passieren. Als der Partytrupp aus dem Auto ausstieg, sei klar geworden, dass es sich wohl um blinde Passagiere gehandelt hatte. Wie sich herausgestellt habe, seien es zwei Damen des Kennlerntreffs gewesen, die sich einfach unter die Gruppe gemischt hatten.

Ollis Fans sind wohl immer für eine Überraschung zu haben! Vor Kurzem teilte er auf Instagram ein besonderes Geschenk seiner Community. Der Bühnenstar bekam die Playboyausgabe mit seiner vermeintlichen Liebschaft Cora Schumacher (47) geschenkt. "Bestes Fan-Geschenk aus dem Live-Video", witzelte der Ex von Amira Pocher (31).

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

