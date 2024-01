Oliver Pocher bekommt Playboy mit Cora Schumacher geschenkt

Ein Fan scheint offenbar an ihn gedacht zu haben! Seit Oliver Pochers (45) Trennung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) steht sein Liebesleben im Fokus: Die Moderatorin soll aktuell mit Christian Düren (33) anbandeln und auch der Komiker soll sich inzwischen anderweitig vergnügt haben. Im Dschungelcamp plauderte Cora Schumacher (47) aus, mit Olli geschlafen zu haben. Auf seiner Tour kriegt er deswegen ein besonderes Geschenk: Olli bekommt die Playboyausgabe mit Cora von einem Fan.

In seiner Instagram-Story teilt der Comedian ein Foto einer kleinen Aufmerksamkeit eines Fans: Die Bilder von Coras Fotoshooting mit dem Erotikmagazin. "Für die einsamen Stunden", schrieb der Fan dazu. "Bestes Fan-Geschenk aus dem Live-Video", antwortet Olli zu dem Präsent. Ob er das Magazin wirklich durchblättern wird?

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", wollte sich der 45-Jährige nicht wirklich zu der Liaison mit der einstigen Rennfahrerin äußern: "Ich wünsche ihr einfach für sich und ihr Leben nur das Beste. Es gibt da sicherlich das eine oder andere Thema, was sie zu bearbeiten hat." Er habe sogar Mitleid mit der 47-Jährigen: "[In] gewisser Form tut es mir ja leid, weil sie einfach da auch verloren ist, mit dem, wie es ist."

