"Ruhe in Frieden": Übler Scherz über Tod von Rapper Kollegah

Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt. Kollegah (39) gehört zu den wohl bekanntesten Gesichtern in der deutschen Rapszene. Allerdings macht der gebürtige Hesse nicht nur mit seiner Musik von sich reden – in der Vergangenheit landete er immer wieder in den Schlagzeilen wegen Problemen mit der Justiz. Auf Social Media kursieren nun allerdings ganz andere Nachrichten über Kollegah...

Wirft man einen Blick auf X findet man unzählige Posts, die behaupten, dass der 38-Jährige tot sei. "Unfassbar, er war noch so jung. Ruhe in Frieden", "Mein Sohn kam vorhin zu mir und hat mir davon erzählt – tragisch" oder "Traurig. Auch wenn die letzten Jahre eher durch Skandale geprägt waren, haben mich seine Songs in schwierigen Zeiten stets motiviert", lauten nur einige der vermeintlichen Trauerkommentare auf der Plattform. Was es damit auf sich hat, ist bislang nicht bekannt.

Doch mindestens genau so viele User stellen schnell klar: Kollegah ist am Leben! Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass sich Falschmeldungen über seinen Tod im Netz verbreitet haben. Bereits vor knapp einem Jahr wurde der Muskelmann schon mal Opfer von solch einem üblen Scherz. Persönlich geäußert hat sich der Musiker allerdings noch nicht dazu.

Getty Images Kollegah, Rapper

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Rapper

Getty Images Kollegah im April 2018

