Wieso entschied sich Halle Bailey für den Babynamen Halo?

Halle Bailey (23) ist ganz vernarrt in ihren kleinen Sohn! Anfang des Jahres bestätigte die Schauspielerin die Geburt ihres ersten Nachwuchses mit ihrem Partner DDG (26). Zuvor hatten sie und der Rapper alle Gerüchte um eine Schwangerschaft vehement abgestritten. Doch nun ist der Kleine der ganze Stolz der "Arielle"-Darstellerin und hört auf den Namen Halo. Jetzt verrät Halle, wieso sie ihrem Baby diesen Namen gegeben hat!

"Es war eigentlich die Idee meines Freundes. Er ist derjenige, der sich den Namen ausgedacht hat", erklärt die Neu-Mama People. Halle sei aber augenblicklich verliebt in den Namen gewesen: "Ich liebe den Namen Halo." Mit Beyoncés (42) gleichnamiger Hymne hat die Namensauswahl der 23-Jährigen also nichts zu tun. "Er hat auf jeden Fall einen Titelsong", witzelt sie dazu.

Halle geht in ihrer Mutterrolle total auf. "Es ist so aufregend, diese neue Rolle für mich. Ich bin besessen von meinem kleinen Jungen. Er ist der süßeste Engel der Welt", schwärmt sie in dem Interview weiter. Das Stillen ihres Kindes verlange der Sängerin zwar viel ab – das Mama-Dasein sei dennoch "ein wahr gewordener Traum".

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

