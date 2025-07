Heißes Pic: Halle Bailey zeigt sich verschwitzt in der Sauna

Halle Bailey (25) heizte ihren Instagram-Followern am Montag mit einem Sauna-Selfie ein und zeigte sich dabei in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Nike-Sport-BH. Die Schauspielerin und Sängerin, bekannt aus "The Little Mermaid", kombinierte ihr Outfit mit Leggings und präsentierte sich während ihrer Wellness-Session ganz natürlich. Halle, die im vergangenen Dezember Mutter eines Sohnes namens Halo wurde, hat nach der Trennung von ihrem Ex-Freund und Vater ihres Kindes, dem Rapper DDG (27), offenbar eine neue Liebe gefunden. Kürzlich wurde sie mit dem bekannten Musikproduzenten Scott Bridgeway auf einem romantischen Kurzurlaub in Italien gesichtet.

Die Beziehung zu Scott Bridgeway ist ihre erste öffentliche Romanze seit der Trennung von DDG im Oktober letzten Jahres. Scott hat sich als Produzent von Tracks für Künstler wie Kendrick Lamar (38) und Kanye West (48) einen Namen gemacht, hält sich jedoch im Gegensatz zu Halle oder ihrem Ex auf Social-Media-Kanälen sehr zurück. Während Halle ihre Karriere vorantreibt, war ihr Privatleben in letzter Zeit von einer hitzigen Auseinandersetzung mit DDG geprägt. Der Streit um das gemeinsame Sorgerecht für ihren einjährigen Sohn Halo eskalierte, als Halle dem Rapper wiederholt Missbrauch vorwarf. Im Mai dieses Jahres wurde Halle ein gerichtlicher Schutz vor ihrem Ex-Partner gewährt.

In der Vergangenheit standen Halle und DDG oft gemeinsam im Rampenlicht. Von ihrem ersten offiziellen Auftritt bei den BET Awards 2022 bis hin zu gemeinsamen Walks über die roten Teppiche der Pariser Modewochen und der Premiere von "Avatar: The Way Of Water" im Dezember 2022. Ursprünglich hatte Halle sich in Interviews verliebt gezeigt, ließ 2022 sogar verlauten: "Ja, ich bin definitiv verliebt." Doch nach der Trennung und den Konflikten um ihren Sohn scheint sie nun beruflich wie privat einen Neustart zu wagen. Mit Scott Bridgeway an ihrer Seite genießt Halle offenbar derzeit ihr Leben und eine neue Liebe.

Instagram / hallebailey Halle Bailey teilt Schnappschuss aus der Sauna, Juli 2025

Getty Images Halle Bailey, September 2024

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023