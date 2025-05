Halle Bailey erwirkt einstweilige Verfügung gegen Ex DDG

Halle Bailey (25), die bekannte Schauspielerin und Sängerin, hat nun eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner DDG (27) erwirkt. Aus Gerichtsdokumenten, die dem People Magazine vorliegen, geht hervor, dass Halle ihrem früheren Freund und Vater ihres gemeinsamen Sohnes Halo wiederholt körperliche und verbale Übergriffe vorwirft. Bereits im Januar 2025 soll es dabei eskaliert sein: DDG, mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry, habe laut Halle ihr Gesicht während eines Streits gegen ein Lenkrad geschlagen, was eine sichtbare Verletzung an einem Frontzahn und Blutergüsse an ihrem Arm zur Folge gehabt habe. Die am 13. Mai verhängte Verfügung gilt sowohl für Halle als auch für Sohn Halo. DDG muss ab sofort rund 100 Meter Abstand zu beiden halten – dies betrifft auch private Orte wie Kindertagesstätte und Auto.

Laut TMZ führte Halle weitere Vorfälle auf: Demnach sei DDG mehrfach unangekündigt in ihre Wohnung eingedrungen, habe ihr Handy zerstört und sie mehrfach beschimpft – auch in Anwesenheit des kleinen Halo. Zudem zeigte Halle Fotos von ihren Verletzungen. Mehrfach, so schildert sie, habe ihr Ex sie im Netz vor mehreren Millionen Fans schlechtgemacht oder die Behauptung verbreitet, ihr den Kontakt zum gemeinsamen Sohn zu verwehren. Auch in Livestreams und auf Twitch habe der Rapper sie diffamiert. Die Schauspielerin gab laut People Magazine an, daraufhin massive Anfeindungen und Drohungen aus den sozialen Medien erhalten zu haben. Als weiteren Schutz beantragte sie, dass DDG künftig nicht mehr öffentlich über sie oder das Kind sprechen dürfe. Halle wird im Juni für einen Dreh nach Italien reisen und ihren Sohn dorthin mitnehmen.

Bereits im vergangenen Jahr klagte DDG in den sozialen Medien über angeblich eingeschränkten Kontakt zu seinem Sohn und warf Halle vor, ein Kindermädchen würde Halo häufiger sehen als er selbst. Halle äußerte sich daraufhin kritisch, den gemeinsamen Sohn ungefragt im Netz zu zeigen, etwa live auf Twitch. Ihre Bitte, die Privatsphäre von Halo zu respektieren, untermauerte sie laut OK! mit dem klaren Statement: "Ich bin seine Mutter und Beschützerin." Ein Gerichtstermin zur weiteren Klärung wurde für den 4. Juni angesetzt. Halle kann für ihr bevorstehendes Auslandsprojekt also vorerst auf eine Schutzmaßnahme bauen.

Getty Images DDG und Halle Bailey und ihr Sohn Halo, September 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit Sohnemann Halo

