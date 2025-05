Halle Bailey beantragt alleiniges Sorgerecht für ihren Sohn

Halle Bailey (25) kämpft derzeit um das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn Halo Saint, der im Dezember 2023 geboren wurde. Aus Gerichtsdokumenten, die PEOPLE vorliegen, geht hervor, dass die Schauspielerin und Sängerin darum bittet, sowohl das alleinige rechtliche als auch das physische Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn mit ihrem Ex-Partner DDG (27) zugesprochen zu bekommen. Gleichzeitig beantragte sie, dass DDG seinen Sohn nur im Rahmen betreuter Besuche in einer professionellen Einrichtung in Los Angeles sehen darf – und nicht unbeaufsichtigt. Weiterhin fordert Halle auch, dass DDG den Jungen nicht ohne ihre Zustimmung aus dem Bezirk Los Angeles bringen darf.

Der Auslöser für diesen Schritt sind mehrere Vorwürfe, die Halle gegen DDG erhebt. Unter anderem bezieht sie sich auf einen eskalierten Streit aus diesem Jahr, bei dem DDG sie körperlich attackiert haben soll, während sie ihren gemeinsamen Sohn in ein Auto setzte. Laut ihrer Aussage wurde sie während des Vorfalls sowohl verbal beschimpft als auch körperlich verletzt. Zudem beschreibt sie eine belastete Beziehung, die von wiederholten Bedrohungen und mangelnder Kooperation in Bezug auf die Erziehung ihres Kindes geprägt sein soll. Halle beantragte zudem eine Verfügung gegen die mögliche Entführung ihres Sohnes und forderte, dass DDG seine Reisedokumente offenlegen und sich an strikte Vorgaben halten soll, sofern er mit Halo reisen möchte.

Die Beziehung zwischen Halle und DDG begann Ende 2021 und endete im Jahr 2024, nachdem es immer wieder zu Spannungen gekommen sein soll. Bereits am 13. Mai wurde DDG per einstweiliger Verfügung untersagt, sich Halle und ihrem Sohn auf weniger als 100 Meter zu nähern. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden scheinen jedoch schon länger anzudauern. Halle, die durch ihren Erfolg sowohl als Schauspielerin als auch Sängerin bekannt ist, betonte in einem Statement an die Justiz, dass sie "alles Mögliche getan habe, um den Gang vor Gericht zu vermeiden", jedoch letztlich keinen anderen Ausweg mehr sah, um die Sicherheit für sich und ihren Sohn zu gewährleisten.

Getty Images Halle Bailey und DDG, Februar 2024

