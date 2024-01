Also doch! Halle Bailey bestätigt Geburt ihres ersten Kindes

Sie ist im Babyglück! Halle Baileys (23) Rolle in der Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" verhalf der Beauty zu weltweitem Schauspielerfolg. Während sie sich beruflich wohl nicht beklagen kann, läuft es auch privat mehr als rund für die US-Amerikanerin. Seit Monaten häufen sich sogar die Schwangerschaftsgerüchte um sie und ihren Partner DDG (26) – diese dementierte das Paar jedoch wiederholt. Nun kommt jedoch alles anders: Hailey selbst bestätigt nun die Geburt ihres ersten Babys!

"Auch wenn das neue Jahr erst ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 mit sich bringen konnte, mein Sohn. Willkommen auf der Welt", schreibt die 23-Jährige zu einem Instagram-Beitrag. Zusätzlich zeigt ein Schnappschuss, wie Halle die kleine Hand ihres Neugeborenen vorsichtig umklammert. Ein goldenes Armband mit Aufschrift am Handgelenk ihres kleinen Sohnemanns verrät, dass dieser auf den Namen "Halo" getauft wurde. Offenbar will das Paar sein privates Glück nach monatelangem Versteckspiel nun beenden, wie der Filmstar am Ende ihres kurzen Statements deutlich zu machen scheint. "Die Welt will dich unbedingt kennenlernen", heißt es.

Dass Hailey und DDG nun die stolzen Eltern eines Jungen sind, überrascht dabei so einige. Schließlich hatte der Rapper gerade erst noch abgestritten, Vater zu werden. Auf die Frage eines neugierigen Fans entgegnete er auf Snapchat: "Nein. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so sehr dafür interessieren, was ich mache oder was wir machen. Kümmert euch um eure Angelegenheiten."

Halle Bailey und ihr Sohn

DDG und Halle Bailey, 2023

DDG und Halle Bailey bei den BET Awards in Los Angeles im Juni 2022

