"Unsicher": Halle Bailey kämpft mit ihrem After-Baby-Body

Halle Bailey (25) hat in einem offenen Moment über Unsicherheiten gesprochen, die sie nach der Geburt ihres Sohnes Halo im Januar 2024 verspürte. In einem auf Snapchat veröffentlichten Video, das später auch auf TikTok zu sehen war, teilte die Schauspielerin und Sängerin mit, dass sie aktuell mit ihrem veränderten Körpergefühl zu kämpfen habe. "Im Moment bin ich ein bisschen dicker als sonst und fühle mich deswegen wirklich unsicher", sagte Halle. Nach ihrer Schwangerschaft und dem Stillen hatte sie zunächst Gewicht verloren, doch mit 25 habe sie jetzt das Gefühl, dass das Gewicht "mehr bleibt", wie sie es ausdrückte. Gerade auf einer der wenigen Auszeiten seit Langem spüre sie, wie sehr sich ihr Körper verändert habe.

Durch ihren vollen Terminkalender als Schauspielerin und als Mama hatte Halle nach eigenen Aussagen kaum noch Zeit für Sport. "Ich war jeden Tag am Set, jeden Tag mit Halo zusammen. Dazwischen war keine Zeit fürs Training", erzählte sie. Das Ergebnis: "Ich bin gerade ein bisschen fluffig, weil ich meine Work-outs schleifen lassen habe." Besonders schwer fiel ihr der Moment, als sie zusammen mit ihrer Schwester Chloe Bailey ein Video aufnahm und nach der Veröffentlichung die Kommentare zu ihrem Aussehen las. Das Feedback traf sie so sehr, dass sie Chloe bat, das Video wieder offline zu nehmen. Halle gab ehrlich zu: "Ich war unsicher, was die Leute über meinen Körper gesagt haben, und irgendwie mache ich mir dann viel zu viele Gedanken." Mittlerweile versuche sie jedoch, sich auf positive Selbstliebe zu konzentrieren und weniger hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. "Heute will ich mich besser fühlen. Ich mache mir klar: Ich habe einen richtig coolen Job zu Ende gebracht."

Halle ist ihrem Publikum als Disney-Star und Musikerin bekannt, sorgt aber auch mit ihrer Offenheit für Aufmerksamkeit. Die Künstlerin spricht immer wieder ehrlich über ihre Gefühle als Mutter und die Herausforderungen des Alltags. Wie in unserer bisherigen Berichterstattung berichtet, hielt die junge Mutter ihre Schwangerschaft zunächst geheim und überraschte ihre Fans im Januar mit der Nachricht von der Geburt. Erst kürzlich zeigte sie sich bei der Geburtstagsparty ihres Sohnes Halo, ließ aber auch durchblicken, wie emotional verbunden sie mit ihrer neuen Rolle ist. Mit Schwester Chloe verbindet Halle nicht nur die Musik, sondern auch eine tiefe familiäre Bindung – gemeinsam unterstützen sie sich und stehen miteinander durch Höhen und Tiefen, wie dieser sehr persönliche Einblick einmal mehr beweist.

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Mai 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

