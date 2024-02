Goldig! Kelly Clarkson nimmt Sohn als Date zu Grammys mit

Sie bekommt besondere Unterstützung. Zur Verleihung der diesjährigen Grammy Awards fand die Crème de la Crème der Musikbranche zusammen. Auch Kelly Clarkson (41) ließ es sich nicht nehmen, über den roten Teppich zu laufen. Bereits seit vielen Jahren begeistert die Musikerin mit ihren Songs ihre Fans. Doch diesmal war es nicht ihr künstlerisches Talent, das im Vordergrund stand – vielmehr sorgte ihre Begleitung für Gesprächsstoff. Kellys Grammy-Date war ihr Sohn Remington.

Zur Verleihung des wohl begehrtesten Musikpreises erschien die "Since U Been Gone"-Interpretin in einer klassischen, weißen Robe. Trotzdem stahl der gerade einmal siebenjährige Sohn der Sängerin ihr regelrecht die Show. An der Seite seiner berühmten Mama grinste der kleine Mann frech in die Kameras der Fotografen. Während er Kelly in Sachen Selbstbewusstsein in nichts nachstand, galt das wohl auch in puncto Fashion. Stylisch wie eh und je präsentierte sich der Spross der US-Amerikanerin in einem roten Samt-Smoking.

Obwohl die zweifache Mama ihren jüngsten Nachwuchs inzwischen sogar mit auf den roten Teppich nimmt, soll sie es mit einer Sache jedoch ganz genau nehmen. Gegenüber People erklärte Kelly vor wenigen Wochen, dass sie ihren Kindern ein strenges Social-Media-Verbot ausgesprochen hat. "Das kann für Kinder im Allgemeinen sehr hart sein – aber besonders für Kinder mit Eltern, die in der Öffentlichkeit stehen", begründete sie die Entscheidung.

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrem Sohn Remington bei den Grammys

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023

