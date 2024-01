Kelly Clarkson verbietet ihren zwei Kindern Social Media!

Bei diesem Thema greift Kelly Clarkson (41) knallhart durch! Die US-Amerikanerin ist nicht nur seit Jahren als Sängerin und Talkshow-Moderatorin supererfolgreich – auch in ihrem Privatleben hat die "Because Of You"-Interpretin alle Hände voll zu tun: Mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (47) hat sie nämlich die neunjährige Tochter River Rose und den siebenjährigen Sohn Remy Alexander. Jetzt spricht Kelly offen über die Erziehung ihrer Kids – und verrät, dass sie beim Thema Social Media total streng ist!

Im Interview mit People erklärt die "Breakaway"-Sängerin, dass sie ihren Kindern ein strenges Social-Media-Verbot ausgesprochen hat – und zwar aus einem guten Grund! "Das kann für Kinder im Allgemeinen sehr hart sein – aber besonders für Kinder mit Eltern, die in der Öffentlichkeit stehen", begründet Kelly. Sie will ihren Nachwuchs also einfach beschützen.

Zwar dürfen River und Remy selbst keine Profile auf Social-Media-Plattformen haben – aber Kelly veröffentlichte in der Vergangenheit trotzdem bereits hin und wieder Fotos von ihrer Rasselbande auf ihrem eigenen Account. Im Sommer 2023 teilte sie beispielsweise diesen Schnappschuss ihrer beiden Schätze im Netz.

