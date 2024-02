Sofia Richie präsentiert ihren Babybauch bei den Grammys

Die ganze Welt soll wohl Sofia Richies (25) Schwangerschaftsbauch bewundern können. Die Tochter des legendären "Say You, Say Me"-Sängers Lionel Richie (74) könnte aktuell kaum glücklicher sein. Im vergangenen Jahr hatte das Model ihren Partner Elliot Grainge geheiratet. Ende Januar verkündeten die Turteltauben, ihr erstes gemeinsames Baby zu erwarten. Nun präsentiert Sofia stolz ihren Babybauch bei den diesjährigen Grammy Awards!

Die Fashion-Influencerin und der Manager haben sich für die Award-Gala richtig in Schale geworfen. Beide zeigen sich in einem eleganten All-Black-Look mit dezenten Accessoires. Sofias schwarzes, hochgeschlossenes Kleid ist eng anliegend und betont die wachsende Bauchmitte der werdenden Mutter. Den schicken und zeitlosen Stil rundet sie mit einem eleganten Sleek Bun ab.

Nicht nur das schwangere Ehepaar glänzte mit einem glamourösen Styling. Sängerin Dua Lipa (28) legte bei den Grammy Awards in Los Angeles einen atemberaubenden Auftritt in einem glitzernden bodenlangen Kleid mit einem Mega-Ausschnitt hin. Auf die Afterparty soll die "One Kiss"-Interpretin sogar von ihrem aktuellen Schwarm Callum Turner (33) begleitet worden sein.

Getty Images Elliot Grainge und Sofie Richie bei den Grammy Awards

Getty Images Sofia Richie im Januar 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

