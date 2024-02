Dua Lipa und Callum kreuzen bei Grammy-Party zusammen auf!

Da hat sich Callum Turner (33) wohl umentschieden! Der Schauspieler soll derzeit mit der Sängerin Dua Lipa (28) anbandeln. Sie wurden mehrfach zusammen beim Turteln und auch schon beim Knutschen erwischt. Callum will von den Gerüchten aber nichts wissen. Die Frage, ob er Dua bei den Grammy Awards begleiten werde, beantwortete er mit einem klaren Nein. Bei der Afterparty wurden die Turteltauben allerdings gemeinsam gesehen!

Paparazzi lichteten den "Master of the Air"-Darsteller und die "Dance The Night"-Interpretin bei ihrer Ankunft im Chateau Marmont in Los Angeles ab. Die beiden stiegen gemeinsam aus einem schwarzen Auto und machten sich dann durch den Regen auf den Weg ins Hotel. Dua ging vor, nahm Callums Hand und schien ihn hinter sich herzuziehen.

Ein Insider hatte vor wenigen Wochen gegenüber Page Six ausgeplaudert, dass es bei den beiden heftig gefunkt hat: "Es ist noch sehr frisch, aber sie sind verrückt nacheinander." Einem weiteren Insider zufolge könne man aber noch nicht abschätzen, ob die Liaison Potenzial für etwas Langfristiges hat.

Action Press / Roger / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

Action Press / The Daily Stardust / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

