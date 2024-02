Butler meint, dass König Charles bald den Thron abgeben wird

Ist Prinz William (41) an der Reihe? Am Dienstag gab der Buckingham Palace die Krebsdiagnose von König Charles (75) bekannt. Kurz darauf soll Prinz Harry (39) entschieden haben, in den kommenden Tagen nach England zu reisen, um seinen Vater und seinen Bruder zu unterstützen. Nun kommen Gerüchte aus dem Königshaus, dass der König bald in den Ruhestand gehen wird. Kann das wirklich stimmen?

Laut dem Statement des Buckingham-Palace wird seiner Majestät geraten, sich keinen öffentlichen Aufgaben mehr zu widmen, sondern nur noch Staatsgeschäfte und Papierkram zu erledigen. Diese Vorfälle ereigneten sich, nachdem ein ehemaliger Butler, Paul Burrell (65) vorhergesagt hatte, dass Charles nach nur zehn Jahren den Thron an seinen ältesten Sohn abgeben würde. "Ich denke, der König hat einen Plan für die nächsten acht Jahre, aber ich glaube, er wird dem Beispiel der dänischen Königin folgen und möchte seinen Sohn gekrönt sehen", fügte Paul laut Berichten des The Royal Observer hinzu.

Bis dahin scheint seine Frau Camilla (76) seine größte Stütze zu sein. Während einer Veranstaltung des Royal Voluntary Service in Cambridge wirkte die Königin laut dem Fotografen Arthur Edwards nicht niedergeschlagen. "Die Queen Consort wird während der gesamten Behandlung an seiner Seite sein, und ihre tröstenden und ermutigenden Worte werden seine Genesung unterstützen", berichtete er The Sun.

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz William im Jahr 2000 im Highgrove Gardens

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de